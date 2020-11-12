وفاة مسنة وتسمم 6 أشخاص باللحوم في بلدة الخضر!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن نقل سبعة مصابين من بلدة الخضر إلى مستشفيي رياق العام ودار الحكمة في بعلبك، جراء إصابتهم بحالات تسمم إثر تناولهم لحوما تم شراؤها من ملحمة يملكها المواطن م.ح ويشغلها شخص سوري، وسجل وفاة المواطنة ت.ب وهي في منتصف العقد الثامن من العمر، ومن عداد الذين أصيبوا بحال التسمم الغذائي.

وقد تم فتح تحقيق في الحادثة، وأخذت عينات مخبرية للمصابين، وكلف طبيب شرعي للكشف على جثة المسنة لتحديد سبب الوفاة ليبنى على الشيء مقتضاه.