لبنان

في راس النبع.. تحرش بقاصر فتم توقيفه

Lebanon 24
12-11-2020 | 12:47
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أوقفت دورية من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في رأس النبع المدعو ع. ك. (مواليد 1967 لبناني) بجرم التحرش بقاصر، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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