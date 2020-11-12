في راس النبع.. تحرش بقاصر فتم توقيفه

أوقفت دورية من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في رأس النبع المدعو ع. ك. (مواليد 1967 لبناني) بجرم التحرش بقاصر، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للإعلام.