في أدونيس..قاصر غادرت منزلها ولم تعد

إدعى أمام فصيلة ذوق مصبح المدعو أ. ب. (سوري الجنسية) أن ابنته القاصر روعة (مواليد 2009) قد غادرت المنزل الكائن في أدونيس ولم تعد، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".