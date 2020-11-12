مستشار الرئيس الفرنسي بعد لقائه بعون: للإسراع في تشكيل حكومة مقبولة من جميع الأطراف

إستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل. ونقل موقع رئاسة الجمهورية عن عون قوله إنّ الرئيس ماكرون صديق كبير للبنان و"نتمسك بالمبادرة الفرنسية لما فيه مصلحة البلد".

كما أشار عون الى أنّه: "نقابل العراقيل التي تواجه عملية التدقيق الجنائي المالي بالاصرار على تحقيقها، والأوضاع تتطلب تشاوراً وطنياً عريضاً وتوافقاً واسعاً لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة".

بدوره تحدث دوريل بعد لقائه الرئيس عون عن ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة من جميع الأطراف.

وكان اللقاء قد حصل بحضور سفيرة فرنسا في بيروت آن غريو، وتناول الإجتماع العلاقات اللبنانية الفرنسية والمبادرة الفرنسية والملف الحكومي.