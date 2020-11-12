إرجاء جلسة استجواب بدري ضاهر في ملف الكبتاغون الى 16 كانون الأول

أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا جلسة استجواب مدير عام الجمارك بدري ضاهر في ملف رفع منع السفر عن أمير الكبتاغون الى 16 كانون الأول المقبل، وذلك بعد أن قدم وكيله القانوني المحامي جورج الخوري مذكرة دفوع شكلية أحالها أبو سمرا الى النيابة العامة لإبداء الرأي.