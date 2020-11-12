حادثة سقوط مأساوية في طرابلس.. هذا ما حصل

تعرض أحد الأشخاص ويدعى "ع. ر." من سكان سوق الدهب- طرابلس لحادثة سقوط من على هانغار اثناء تواجده على متنه في منطقة البداوي، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد عمل الصليب الاحمر على اسعافه ونقله الى مستشفى الاسلامي، لكن ما لبث ان فارق الحياة متأثرا بجراحه جراء اصابته اصابه بليغة في الرأس.