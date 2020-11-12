إصابات بكورونا داخل صالون تجميل نسائي.. والعمل جار لاتخاذ الإحتياطات

أفاد مراسل "لبنان 24" عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في صالون للتجميل النسائي على اطراف بلدة عدلون.

وفي متابعة للوضع الصحي في الصالون، علم المراسل أن العمل جاري على أخذ جميع الاحتياطات بين خلية الأزمة في عدلون وبلدية انصارية وطبابة القضاء في صيدا.