تعميم حول عمل دوائر الكتاب العدل خلال فترة الإغلاق التام

أصدرت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى شفيق جدايل تعميما إداريا حول عمل دوائر الكتاب العدل جاء فيه:



"في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس "كورونا"، وتعزيزا لسبل الحماية والوقاية للكاتب العدل والموظفين العاملين في دوائرهم وللمواطنين في آن، تقفل دوائر الكتاب العدل كافة في جميع المناطق اللبنانية من تاريخ 14/11/2020 ولغاية صباح 30/11/2020، على أن يوضع رقم الهاتف العائد للكاتب العدل على مدخل دائرته لإجراء المعاملات الملحة والضرورية عند الإقتضاء".

