قرأت مصادر مطلعة خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله ما يشبه الإعلان والإعلام لحلفائه والإنذار بأن الآتي أعظم في ما يتصل بالعقوبات التي سوف تطال قوى سياسية حليفة له وأننا لا نزال قادرين على التصدي والمواجهة.