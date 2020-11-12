دائرة أوقاف بعلبك الهرمل مددت إقفال المساجد حتى إشعار آخر

أصدر رئيس دائرة أوقاف بعلبك الهرمل الشيخ سامي الرفاعي، قرارا قضى باستمرار "إقفال مساجد محافظة بعلبك الهرمل لصلاة الجمعة والجماعة حتى إشعار آخر، مع الحرص على رفع الأذان في المواقيت المحددة".

وأكد "إقفال قاعات المساجد والمراكز التابعة للأوقاف، والإعتذار عن إقامة الدورات القرآنية، والمناسبات الإجتماعية فيها".

وشدد الرفاعي على أئمة المساجد والخطباء والمؤذنين وخدام المساجد والمصلين"الالتزام التام بتنفيذ مضمون هذا القرار".