اصابة جديدة في بشمزين

أعلنت بلدية بشمزين في بيان، "تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لاحد ابناء البلدة، حيث أجرى فحص الPCR وأتت نتيجته إيجابية"، مؤكدة انه" يلتزم الحجر المنزلي".

وطلبت البلدية من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي وعدم إجراء فحص الPCR قبل إبلاغها".