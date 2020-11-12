لبنان

اعتصام لناشطين أمام قصر عدل بيروت: للإسراع بالتحقيقات في إنفجار 4 آب

Lebanon 24
12-11-2020 | 15:00
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجموعة من الناشطين نفذوا اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، طالبوا في خلاله القاضي فادي صوان، بالاسراع في التحقيقات في انفجار 4 آب في مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين والمسببين لهذه الجريمة ومحاكمتهم ليكونوا عبرة لكل المستهترين في أرواح الشعب اللبناني.

وتمنى المعتصمون في كلمات على القاضي صوان "السير في العدالة وعدم الانصياع للضغوط السياسية والحزبية ووضع الرأي العام امام مستجدات التحقيق في قضية مرفأ بيروت".

بعدها انطلق المعتصمون في تظاهرة الى امام منزل القاضي صوان.

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