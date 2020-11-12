ما حقيقة تقديم الوكيل القانوني لضاهر إدعاء بوجه وليد جنبلاط؟

نفى المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني لمدير عام الجمارك بدري ضاهر، الخبر الوارد على عدد من المواقع الإلكترونية حول تقديمه إدعاء بوجه الوزير السابق وليد جنبلاط أو طلب الإستماع اليه كشاهد.