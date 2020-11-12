لبنان

بري استقبل كوبيتش: المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد

Lebanon 24
12-11-2020 | 15:37
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو. واستمر اللقاء ساعة غادر بعده دوريل من دون الادلاء باي تصريح، فيم وصف الرئيس بري اللقاء بـ"الجيد"، شاكرا الرئيس الفرنسي الذي "يحمل هم لبنان"، مؤكدا "الموقف لجهة المبادرة الفرنسية وضرورة تطبيق الاصلاحات سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد".

واعتبر الرئيس بري "ان المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان، هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها إختصاصيون يحظون على الثقة التي ينتظرها المجلس النيابي بفارغ الصبر من اجل العبور بلبنان الى بر الامان أمام الموجات العاتية داخليا وخارجيا".

والتقى رئيس المجلس سفيرة الدنمارك في لبنان ميريت يول، حيث تم عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبعد الظهر استقبل، الرئيس بري المنسق الخاص للأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش.
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