سرقة صندوقة صدقات الايتام عند مدخل جبانة بلدة الدوير

أقدم مجهولون على سرقة صندوقة صدقات الايتام الموضوعة عند مدخل جبانة بلدة الدوير حيث تم خلعها وسرقة محتوياتها، وهي تعود لأيتام جمعية المبرات الخيرية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.