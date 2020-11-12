لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة: 22 حالة إيجابية جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 22 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية موزعة على الشكل الآتي :



بزيزا:1

النخلة وحارة الخاصة:2

رشدبين:1

دده:4

أنفه:1

كفرحزير:1

زكرون:1

بشمزين:1

بترومين:1

كفرصارون:1

بتوراتيج:1

راسمسقا:2

قيد التحقق:5





ودعت اللجنة الى" التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتفشي الفيروس و حفاظا على السلامة العامة " كما ناشدت المصابين " وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية " متمنية لهم الشفاء العاجل .