خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: 5 حالات جديدة

أصدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، تقريرها اليومي حول مستجدات كورونا، جاء فيه: "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، سجل اليوم:

- حالات جديدة: خمس حالات، 2 في الصوانة، 2 في الطيبة وحالة واحدة في تولين.

- حالات وافدة: حالة واحدة وافدة الى بلدة الصوانة.

- حالات الشفاء: لا يوجد.

- حالات الوفاة: لا يوجد.

وبناء عليه، فإن عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة حتى تاريخه 455 إصابة، 346 حالة شفاء، و17 حالة وفاة، ويوجد حاليا قيد المتابعة 64 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 58 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في مستشفى النبطية الحكومي".