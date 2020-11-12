لبنان

لجنة المرأة اثنت على اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي

Lebanon 24
12-11-2020 | 16:46
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عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، في حضور النواب: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، بكر الحجيري، رولا الطبش وروجيه عازار. وحضر ايضا القضاة: ايمن احمد، انجيلا داغر، ورزان الحاج شحادة، ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص.

استهلت رئيسة اللجنة الجلسة بتهنئة الزملاء النواب والحاضرين و"الثناء على اقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، والذي تقدمت به النائب الدكتورة عناية عز الدين منذ اكثر من عام، والذي ناقشته ودرسته سابقا لجنة المرأة والطفل قبل احالته على لجنة الادارة والعدل التي أقرته في جلستها الاخيرة".

ثم استكملت اللجنة مناقشة اقتراح قانون اضافة مادة الى قانون التجارة البرية الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 (تخويل الام فتح حساب لاولادها القاصرين).

اثر ادلاء النواب بملاحظاتهم، اتفق على عقد جلسة أخيرة لوضع التعديل النهائي على اقتراح القانون.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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