تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يقضي بتنظيم حركة السير والدخول والخروج الى الشوارع والمناطق خلال فترة الاقفال العام. وأشارت الداخلية في بيان الى أنّه يُمنع الولوج والدخول الى الشوارع والطرقات من الساعة الخامسة مساء ولغاية الخامسة صباحاً من اليوم التالي اعتباراً من نهار السبت في 14 تشرين الثاني ولغاية صباح الاثنين في 30 تشرين الثاني. وكذلك نظمت حركة سير السيارات وفق المفرد والمزدوج.

وجاء في القرار ما يلي: