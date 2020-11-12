بيان لقوى الامن حول وضع كورونا في السجون... هذا ما تضمنه!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:



1-تم تشخيص 535 حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء 1706 فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها 67 حالة إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت، منها حالة واحدة تعالج في مستشفى. وقد وصلت حالات الشفاء إلى 464 حالة.



2- في سجن البترون، لا يزال عدد الحالات الإيجابية 4 حالات، وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 17 حالة.



3- في سجن زحلة، توجد حالتان تعانيان من عوارض طفيفة، إنما وضعهما مستقر. أما باقي النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وعددهم 237، فقد تماثلوا للشفاء.



4- في نظارات وحدة شرطة بيروت، تبين وجود حالتين إيجابيتين، وهما قيد المتابعة الطبية في المستشفى، فيما شفيت6 حالات.



5-أما بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) -خلال الـ24 ساعة المنصرمة- وتبين وجود 12 حالة إيجابية.