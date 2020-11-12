جنبلاط عرض مع دوريل التطورات الراهنة

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ‏مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، حيث جرى عرض مختلف التطورات والمستجدات الراهنة.