انهيار لبنان مستمر.. أرقام مخيفة وصادمة عن البطالة وهجرة الأدمغة (فيديو)

اعتبرت الصحافية المتخصصة بالإقتصاد هلا صغبيني، أنّ لبنان يشهد أزمات مركّبة، من نقدية واجتماعية إلى أزمات مالية وسيولة ومصارف وديون سيادية وغيرها الكثير، لافتةً في حديث لبرنامج نون"، الذي تقدمه الإعلامية ديانا فاخوري على شاشة "الان"، إلى أنّ كلّ هذه الأزمات حصلت في لبنان في السنة الأخيرة، فيما كان لبنان يشهد أصلاً تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً في الفترة الاخيرة.وشدّدت على أنّ لدى اللبنانيين أمل في أن تتألف الحكومة الجديدة من اختصاصيين يلمون بملفاتهم لإنقاذ البلاد، مؤكّدةً أنّ إنقاذ لبنان يكون من خلال تطبيق بنود المبادرة الفرنسية الـ31 بأكملها، لوقف الإنهيار. وأشارت إلى أنّ ملف الكهرباء في لبنان لوحده كبّد لبنان خسائر جسيمة، من 40 إلى 45 مليار دولا.من جهتها، رأت الإعلامية المتخصصة في الإقتصاد جيسي طراد، أنّ سوق العمل في لبنان تضرّر بشكل كبير، وعلينا اليوم النظر إلى كيفية الخروج من هذا الضرر التي وصلنا إليه.