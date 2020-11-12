أكثر من 100 ألف إصابة "كورونا" في لبنان.. إليكم تقرير وزارة الصحة

تجاوز عدد إصابات "كورونا" في لبنان الـ100 ألف إصابة، اليوم الخميس، وذلك وسط استعداد البلاد للإقفال التام الذي يبدأ يوم السبت المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1874إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 100703 حالات.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1833 ضكم المقيمين و 33 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 56159، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 775، إذ تمّ تسجيل 12 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".