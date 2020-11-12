لبنان

لقاء بين الراعي ومفتي روسيا شدد على دور رجال الدين في تعزيز الحوار بين الشعوب

Lebanon 24
12-11-2020 | 19:39
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية مفتي موسكو الشيخ ايلدار علاء الدينوف، يرافقه عدد من رجال الأعمال. وخلال الاجتماع، "كان تشديد على دور رجال الدين في تعزيز الحوار بين الشعوب وترسيخ الاعتدال البناء الذي يثبت الاستقرار والسلام".
 

في بداية اللقاء، أعرب مفتي موسكو عن "سروره بلقاء صاحب الغبطة وحرصه على القيام بزيارة الصرح البطريركي لما يمثله من مرجعية روحية ووطنية كبيرة في لبنان"، عارضا أهداف الزيارة إلى لبنان، والتي تتمثل بالتضامن الإنساني مع الشعب اللبناني والقيام بمشاريع إنسانية تعنى بالأيتام ومساعدة اللاجئين السوريين، وترميم البيوت المتضررة من تفجير المرفأ، وتقديم المعونات النقدية إلى العائلات الأكثر حاجة".
 

وبدوره، رحب الراعي بالوفد الروسي، شاكرا ل"سماحة المفتي والمؤسسات الانسانية الروسية مساعداتهما التي قدماها الى لبنان، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية وبعد انفجار مرفأ بيروت، وكذلك لما يقدمانه من مساعدات إلى اللاجئين السوريين في لبنان".
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