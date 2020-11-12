لبنان

إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

Lebanon 24
12-11-2020 | 19:40
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أعلنت وزارة الصحة العامة "استكمال نتائج فحوصات PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 9/11/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوصات أجريت لرحلات بتاريخ 10/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 34 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 9/11/2020 كالآتي:


رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (أربع حالات إيجابية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (7 حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان).

نتائج 10/11/2020 كالآتي:
 
 
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (كلها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (كلها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (3 حالات إيجابية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (5 حالات إيجابية).
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (كلها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية).
رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (3 حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (كلها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
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