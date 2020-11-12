ناشطون اعتصموا أمام قصر عدل بيروت.. ومطالبات بتسريع التحقيق في انفجار المرفأ

نفذت مجموعات من الحراك المدني ومحامين وناشطين حقوقيين اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة ب"تسريع مسار التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ".





وتحدثت المحامية رانيا نصره من "تحالف متحدون" عن "ملاحظات التحالف الذي ضمنها في مذكرته الختامية في ملف التحقيق العدلي في 10 الجاري، والتي سلطت الضوء على تباطؤ التحقيق"، معتبرة أن "عدم تفرغ المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي لا يزال يطلع بمهامه كقاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة هو أحد أسباب التأخير في التحقيق".





وأشارت إلى أن "التحالف باشر العمل على إعداد ملف قانوني لخوض معركة كشف الحقيقة في ملف الإنفجار أمام العدالة الأممية".





وتحدث زياد ريشا، الذي فقد والدته من جراء الانفجار، عن "عدم استقلالية المحقق العدلي وعدم رغبته في إدانة أي مسؤول".