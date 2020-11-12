وقفة في ساحة كرامي بطرابلس تكريماً لأبو فخر والسمان

نفذ الحراك الشعبي وقفة في ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، أضيئت خلالها الشموع في الذكرى السنوية لعلاء ابو فخر عند مثلث خلدة وفواز السمان في طرابلس.



وأكد المشاركون "متابعة التحرك وإكمال المسيرة حتى تحقيق مطالبهم"، معاهدين "جميع من سقط وجرح وفقد بصره من الحراك في كافة المناطق على إكمال المسيرة".

