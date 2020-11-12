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لبنان
بلدية جبيل بيبلوس تستكمل صيانة البنى التحتية في المدينة
Lebanon 24
12-11-2020
|
19:51
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أعلنت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان، أنها "تستكمل حملة صيانة البنى التحتية في المدينة التي بدأت فيها منذ حوالى الشهر، استعدادا لفصل الشتاء وما قد يسببه من أضرار ناتجة من هطول الأمطار الغزيرة ومن فيضانات تطوف خلالها المياه التي تهطل في الشوارع وداخل الأحياء، من جراء انسداد المجاري المائية بسبب جرفها لنفايات البلدات المرتفعة فوق مدينة جبيل، وتجمعها في مجاري المياه".
وأكدت أن "عمال البلدية بدأوا بتنظيف كل خطوط تصريف مياه الأمطار وتنظيف مناهل وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي وصيانة المضخات الناقلة لها والقنوات على جانبي الطرق ومجاري الأنهر، تفاديا لهذه المشكلة"، مناشدة "المواطنين جميعا عدم رمي النفايات خارج المستوعبات المخصصة لها، ومن نوافذ السيارات، واحترام النظافة والحقوق والآداب العامة، لما قد يتسبب ذلك بمشاكل بيئية على الصعد كافة".
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