لبنان

23 حالة كورونا في المتن الأعلى

Lebanon 24
12-11-2020 | 20:25
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 أعلنت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان "الحالات الإيجابية لمصابي فيروس كورونا في قرى وبلدات المتن الأعلى، وجاءت النتائج على الشكل الآتي: حمانا 14، بتبيات 1، العبادية 4، قبيع 2، صليما 1، الهلالية 1".
المصدر: الوكالة الوطنية
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كورونا

المتن الأعلى

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