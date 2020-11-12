23 حالة كورونا في المتن الأعلى

أعلنت خلية الأزمة التابعة لوكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان "الحالات الإيجابية لمصابي فيروس كورونا في قرى وبلدات المتن الأعلى، وجاءت النتائج على الشكل الآتي: حمانا 14، بتبيات 1، العبادية 4، قبيع 2، صليما 1، الهلالية 1".