كورونا يدق باب مركز تجميل في أنصارية.. كم بلغ عدد الإصابات؟

اعلنت لجنة الصحة في بلدية أنصارية انه بعد الإطلاع على كافة فحوصات العاملين في مركز التجميل (hanan artist) تبين وجود سبعة حالات مصابة بفيروس Covid-19 واحدة من سكان أنصارية ،أما الباقون فهم من البلدات المجاورة وقد تم تسليم أسماءهم إلى المراجع المختصة .واكدت على وجوب الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي وإرتداء الكمامة.