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لبنان
توضيح من جمعية شركات الضمان للمواطنين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
12-11-2020
|
20:52
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أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان التوضيح الآتي: "نحيط المواطنين والمضمونين علما أنه لم يصدر عن شركات التأمين في لبنان أي تعميم في ما يتعلق بالتغطية من عدمها في فترة إقفال البلد ولا حتى في حالة المفرد والمجوز. وبالتالي، نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة عند نشر أي خبر له علاقة بالتأمين والتأكد من صحته عبر الاتصال بجمعية شركات الضمان في لبنان قبل نشره".
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