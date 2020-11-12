لبنان

هكذا ستكون آلية عمل قصر عدل النبطية خلال الإقفال العام

Lebanon 24
12-11-2020 | 21:06
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أصدرت الرئيسة الأولى لمحكمة إستئناف النبطية القاضية نضال شمس الدين التعميم الآتي:
"١- إنفاذاً للقرار الصادر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم و رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تُقفل أبواب قصر عدل النبطية طيلة الفترة الممتدة  من صباح 14/11/2020 لغاية صباح يوم 30/11/2020،
مع استثناء المحامين الذين بحوزتهم  طلبات تخلية سبيل لموكليهم، وكذلك المحامين والأشخاص  الذين لديهم طلبات لقاضي الأمور المستعجلة شرط أن تتسم بالضرورة  الملحّة . 
٢- يداوم موظف واحد في كل من قلمي النيابة العامة ودائرة التحقيق طيلة فترة الإقفال المذكورة  أعلاه. 
٣- يستلم موظف النيابة العامة طلبات تخلية السبيل سواء كانت مقدمة  إلى محكمة الجنايات أو الجنح أو استئناف الجنح أو الهيئة الإتهامية الاتهامية، وكذلك  الطلبات الملحّة لدى قاضي الامور المستعجلة، وعلى  موظف النيابة العامة أن يبلغ الموظف المختص بورود الطلب حيث  ينسق هذا الأخير  مع المحكمة أو القاضي  المختص، فتلتئم  المحكمة عند الضرورة لتصدر  القرار وفقاً للأصول.
٤- يداوم موظف واحد في قلم قاضي الأمور المستعجلة يومي 
الثلاثاء  والخميس طوال فترة الاقفال، على أن يبقى على تواصل  مع موظف النيابة العامة ومع قاضي الامور المستعجلة.
٥- يؤمن موظف واحد الدوام في قلم كل محكمة في المناطق والأقسام  التابعة لقصر عدل النبطية يومي الثلاثاء  والخميس  من كل أسبوع بحيث يبقى التواصل دائماً مع رئيس المحكمة لمتابعة ما يرد من طلبات تخلية سبيل أو طلبات مستعجلة  وفقا لما ذُكر أعلاه. 
٦-يعمل المولجون بحماية  قصر عدل النبطية  على عدم السماح لأي شخص الدخول إلى القصر إلا للأشخاص بما يتوافق مع ما ذُكر أعلاه".
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