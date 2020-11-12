هل ستلتزم اتحادات النقل البري بمضمون قرار الإقفال العام؟

توجهت "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان"، من "جميع السائقين بكل فئاتها، بضرورة الالتزام بمضمون القرار الصادر عن المجلس الاعلى للدفاع، والقاضي باعلان الاقفال العام في لبنان اعتبارا من 14/11/2020 لغاية فجر 30/11/2020.وذكر البيان بأن القرار استثنى المركبات العمومية من نظام العمل (مفرد - مزدوج)، كما وشدد على الاجراءات الواقية من فيروس كورونا (عدد الركاب - الكمامات - التعقيم، وكل شروط السلامة الصحية).