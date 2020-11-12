"كورونا" يصيب مي خريش: بتمنى من كل شخص شفتو هالأسبوع إنو ينتبه

أصيبت نائب رئيس التيار الوطني الحر السيدة مي خريش بفيروس كورونا.



وقالت خريش عبر "تويتر": بتمنى من كل شخص شفتو هالأسبوع إنو ينتبه على أي عوارض ممكن يشعر فيها عملت الـ PCR والنتيجة إيجابية ‎#ليبانون_ديبايت