لبنان

كيف توزّعت إصابات كورونا الجديدة على المناطق؟

Lebanon 24
12-11-2020 | 22:35
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أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 1874 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية توزعت على المناطق على الشكل التالي:
 
 
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