قمح المرفأ قد يكون مسرطناً... ودعوة لفحصه وتلفه!

دعت الدكتورة نجاة صليبا إلى "اجراء فحوصات للقمح في المرفأ وفي المدينة الرياضية لأن العفونة تؤدي الى خلق خلايا سرطانية ويجب التلف بطريقة صحية".



وقالت في حديث للـ"mtv": "اننا نريد أن نعلم ماذا يحتوي القمح الذي لا يزال موجودا في اهراءات القمح وكيف سيتم تلفه وهذا ما نطلبه من وزير الاقتصاد المعني بالموضوع".