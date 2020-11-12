لبنان

في بعلبك.. مجهولون سلبوا دراجة نارية و600 ألف ليرة من عامل ديليفري

Lebanon 24
12-11-2020 | 23:25
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، عن أقدام مجهولين على سلب دراجة نارية وحوالى 600 ألف ليرة من عامل "ديليفري" في بعلبك، بعد استدراجه إلى حي العسيرة بحجة تأمين طلبية من أحد مطاعم المدينة.
 
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