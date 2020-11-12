لبنان

حريق في سيارة على طريق السماعية جنوب صور

Lebanon 24
12-11-2020 | 23:30
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شب حريق في سيارة مساء اليوم على طريق بلدة السماعية جنوب صور، لم تعرف اسبابه.

وفورا حضر الدفاع المدني وأهمد الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الحريق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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السماعية

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