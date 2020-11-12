حريق في سيارة على طريق السماعية جنوب صور

شب حريق في سيارة مساء اليوم على طريق بلدة السماعية جنوب صور، لم تعرف اسبابه.



وفورا حضر الدفاع المدني وأهمد الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما فتحت القوى الامنية تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الحريق.