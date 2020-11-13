19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الجوزو لـ"الأنباء" عن العقوبات: أول قرار أميركي صحيح
Lebanon 24
13-11-2020
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تكن يوما من الأيام مع الدول العربية، بل كانت دائما إلى جانب إسرائيل"، معتبرا أنها "للمرة الأولى تصدر قرارا صحيحا عندما أعلنت العقوبات بحق النائب جبران باسيل واتهمته بالفساد".
وقال الجوزو في تصريح لـ"الأنباء": "إن باسيل بات معروفا لدى الشعب اللبناني جميعا، وقبل أن تصدر تلك العقوبات عليه، فهو سبب انهيار الدولة وخراب لبنان، وهو يسيء لرئيس الجمهورية وللمسيحيين أكثر مما يحسن إليهم، وهو اليوم يعطل تأليف الحكومة، نحن أمام حالة هيستيرية"، سائلا: "الى أين نتجه"؟
وأضاف: "إن من يؤلف الحكومة هو رئيس الوزارة، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي يعرض عليه التشكيلة والأسماء، فما دخل باسيل بتأليف الحكومة، الذي يتدخل بكل شاردة وواردة؟"، مستغربا أن "رئيس الجمهورية بات هو كل شيء، فهو رئيس البلاد ورئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب، وهذه مشكلة"، ومعتبرا ان "باسيل هو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة، وهو من يعطل الحكومة والدولة، وأن سياسة التعطيل التي تمارس هي خيانة للبنان وللشعب".
وتابع الجوزو: "للأسف هل هناك انحدار أكثر من ذلك؟ أين أموال المودعين التي طارت بسبب الصفقات التي كان يجريها باسيل في الطاقة، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة، فيما الكهرباء غير متوافرة"؟
وقال: "لا يمكن أن نقبل بأن تتعطل الحكومة بسبب باسيل، منددا سكوت السياسيين عنه طوال هذه الفترة، معتبرا أن الرئيس المكلف سعد الحريري صابر ويحاول حل المشكلات بالتفاهم"، سائلا: "إلى متى هذه المعاملة السيئة للرئيس الحريري والتآمر عليه"؟
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
09:55 | 2020-11-12
12/11/2020 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
10:00 | 2020-11-12
12/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآتي أعظم..
Lebanon 24
الآتي أعظم..
14:08 | 2020-11-12
12/11/2020 02:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:56 | 2020-11-13
طائرة أميركية في رياق... أوستن تايس إلى واشنطن؟
04:56 | 2020-11-13
توقيفات... بسبب ألفا وتاتش
04:44 | 2020-11-13
اغرائات المصارف
04:39 | 2020-11-13
اجتماع غريب
04:36 | 2020-11-13
من يهدد بالاغتيال؟
04:26 | 2020-11-13
حقائب خدماتية
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact