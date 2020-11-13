لبنان

الجوزو لـ"الأنباء" عن العقوبات: أول قرار أميركي صحيح

Lebanon 24
13-11-2020 | 00:03
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كد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تكن يوما من الأيام مع الدول العربية، بل كانت دائما إلى جانب إسرائيل"، معتبرا أنها "للمرة الأولى تصدر قرارا صحيحا عندما أعلنت العقوبات بحق النائب جبران باسيل واتهمته بالفساد".

وقال الجوزو في تصريح لـ"الأنباء": "إن باسيل بات معروفا لدى الشعب اللبناني جميعا، وقبل أن تصدر تلك العقوبات عليه، فهو سبب انهيار الدولة وخراب لبنان، وهو يسيء لرئيس الجمهورية وللمسيحيين أكثر مما يحسن إليهم، وهو اليوم يعطل تأليف الحكومة، نحن أمام حالة هيستيرية"، سائلا: "الى أين نتجه"؟

وأضاف: "إن من يؤلف الحكومة هو رئيس الوزارة، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي يعرض عليه التشكيلة والأسماء، فما دخل باسيل بتأليف الحكومة، الذي يتدخل بكل شاردة وواردة؟"، مستغربا أن "رئيس الجمهورية بات هو كل شيء، فهو رئيس البلاد ورئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب، وهذه مشكلة"، ومعتبرا ان "باسيل هو الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة، وهو من يعطل الحكومة والدولة، وأن سياسة التعطيل التي تمارس هي خيانة للبنان وللشعب".

وتابع الجوزو: "للأسف هل هناك انحدار أكثر من ذلك؟ أين أموال المودعين التي طارت بسبب الصفقات التي كان يجريها باسيل في الطاقة، لا سيما في قطاع الكهرباء الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة، فيما الكهرباء غير متوافرة"؟

وقال: "لا يمكن أن نقبل بأن تتعطل الحكومة بسبب باسيل، منددا سكوت السياسيين عنه طوال هذه الفترة، معتبرا أن الرئيس المكلف سعد الحريري صابر ويحاول حل المشكلات بالتفاهم"، سائلا: "إلى متى هذه المعاملة السيئة للرئيس الحريري والتآمر عليه"؟
المصدر: الانباء الكويتية
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