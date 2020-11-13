محاولة أخيرة لإحياء مبادرة ماكرون

كشفت مصادر سياسية متابعة عبر "الجريدة" الكويتية أن "دوريل حمل إلى المسؤولين اللبنانين الذين التقاهم "معادلة واضحة؛ إما تشكيل حكومة بشكل سريع، أو خسارة مؤتمر الدعم الدولي الذي ستنظمه باريس حول لبنان".