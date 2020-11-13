19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
محاولة أخيرة لإحياء مبادرة ماكرون
Lebanon 24
13-11-2020
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصادر سياسية متابعة عبر "الجريدة" الكويتية أن "دوريل حمل إلى المسؤولين اللبنانين الذين التقاهم "معادلة واضحة؛ إما تشكيل حكومة بشكل سريع، أو خسارة مؤتمر الدعم الدولي الذي ستنظمه باريس حول لبنان".
المصدر: الجريدة الكويتية
مواضيع ذات صلة
دوريل التقى الحريري وجرى استعراض مجمل الأوضاع في لبنان وموضوع المبادرة الفرنسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة
Lebanon 24
دوريل التقى الحريري وجرى استعراض مجمل الأوضاع في لبنان وموضوع المبادرة الفرنسية وملف تشكيل الحكومة الجديدة
13/11/2020 05:41:35
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: معيب ما نشهده من أجواء ترافق عملية تشكيل الحكومة واستمرار الحديث عن حصص وحقائب ومحميات رغم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون وتداعيات التفجير وكورونا
13/11/2020 05:41:35
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": هناك خمس أزمات في لبنان غير مسبوقة من كورونا وانفجار بيروت وتشكيل الحكومة والدولار وغيرها
Lebanon 24
نقولا نحاس لـ"صوت كل لبنان": هناك خمس أزمات في لبنان غير مسبوقة من كورونا وانفجار بيروت وتشكيل الحكومة والدولار وغيرها
13/11/2020 05:41:35
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس أمين الجميّل: سنهنئ من يفوز ولكن الأهم في لبنان ان نتكل على أنفسنا فلا أحد يعرقل تشكيل الحكومة بقدر ما نعرقلها نحن بفعل أنانياتنا (OTV)
Lebanon 24
الرئيس أمين الجميّل: سنهنئ من يفوز ولكن الأهم في لبنان ان نتكل على أنفسنا فلا أحد يعرقل تشكيل الحكومة بقدر ما نعرقلها نحن بفعل أنانياتنا (OTV)
13/11/2020 05:41:35
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تشكيل الحكومة
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
09:55 | 2020-11-12
12/11/2020 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
10:00 | 2020-11-12
12/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآتي أعظم..
Lebanon 24
الآتي أعظم..
14:08 | 2020-11-12
12/11/2020 02:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:56 | 2020-11-13
طائرة أميركية في رياق... أوستن تايس إلى واشنطن؟
04:56 | 2020-11-13
توقيفات... بسبب ألفا وتاتش
04:44 | 2020-11-13
اغرائات المصارف
04:39 | 2020-11-13
اجتماع غريب
04:36 | 2020-11-13
من يهدد بالاغتيال؟
04:26 | 2020-11-13
حقائب خدماتية
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
13/11/2020 05:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact