8 آذار: لإسقاط المداورة وتعويم دور الأحزاب

علمت "اللواء" ان فريق 8 آذار طلب من الموفد الرئاسي العمل مع الرئيس المكلف على:1 - إلغاء فكرة المداورة، نظراً للاشكاليات التي أثارتها، بعد تمسك التيار الوطني الحر بشموليتها.2 - إبقاء وزارة الطاقة مع التيار الوطني الحر.3 - اقناع الرئيس مكلف بالاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية.4 - الاسراع بتأليف الحكومة.