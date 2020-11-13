تأخّر التشكيل جوهر لقاءات دوريل مع المسؤولين

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية عبر "اللواء" أن "لقاءات الموفد الفرنسي مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين تركزت على الأسباب التي تحول دون تنفيذ المبادرة الفرنسية حتى الان، بالرغم من موافقة كل الاطراف عليها وابلاغهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا بتاييدها والالتزام بتنفيذها ولكن لم يحصل شيء من هذا القبيل حتى اليوم".