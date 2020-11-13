أكدت معلومات "اللواء" ان "موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقل لمن التقاهم رسالة مضمونها تشكيل حكومة كفوءة ومقبولة كي تباشر الاصلاحات واستعادة ثقة المجتمع الدولي".



وذكرت مصادر المتابعين للزيارة لـ "اللواء" ان "دوريل استفسر ممن التقاهم عن سبب تعثر تشكيل الحكومة، وعن العقدة الاساسية التي تعيق التشكيل وتبين انها لا زالت تدور حول من يسمي الوزراء وبخاصة المسيحيين منهم، حيث يصر الحريري على تسمية الوزراء ويعرضها على عون بينما يرفض عون ذلك".

وألمحت المصادر الى ان "زيارة دوريل تهدف الى إنقاذ المبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان ايضاً".

وعلمت "اللواء" انه "خلال اللقاء مع جنبلاط كرر موقف فرنسا «بتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين غير الحزبيين، مهمتها تحقيق الاصلاحات وإعادة الاعمار، وأن الحريري عرض له مسار الاتصالات لتشكيل الحكومة. وأكد الطرفان ان المبادرة الفرنسية هي الحل الوحيد لحل الازمة في لبنان".