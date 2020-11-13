لبنان

الخط العسكري

Lebanon 24
13-11-2020 | 04:24
A-
A+
Doc-P-765603-637408401955335114.jpg
Doc-P-765603-637408401955335114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد الخط العسكري ما بين لبنان وسوريا ليشهد زحمة زائرين من حلفاء دمشق ولقاءاتهم بمسؤولين سوريين على غرار المراحل السابقة.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
الأسد عن أزمة سوريا الاقتصادية... ما علاقة لبنان؟
lebanon 24
13/11/2020 14:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان ومؤتمر النّازحين في سوريا: الروس على خط بيروت-دمشق وأسئلة تنتظر أجوبة
lebanon 24
13/11/2020 14:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: لقد تمّ طرد ماكرون من لبنان.. ومؤشرات لعدم دعم روسيا للاستقرار في سوريا
lebanon 24
13/11/2020 14:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون شكر موسكو على دعمها للبنان ولاسيما بعد انفجار المرفأ: يجب تقديم المساعدات الدولية للنازحين السوريين في سوريا لتشجيعهم على العودة
lebanon 24
13/11/2020 14:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

سوريا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2020-11-13
14:06 | 2020-11-13
13:30 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:16 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website