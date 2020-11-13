حقائب خدماتية

تستعجل بعض القوى السياسية تشكيل الحكومة والظفر بحقائب خدماتية، بغية تأمين المساعدات لناخبيها ومحازبيها في ظل الشح المالي والأزمات المالية الخانقة التي تصيب الاحزاب والزعامات.