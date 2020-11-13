من يهدد بالاغتيال؟

من غير الواضح الهدف من اعادة بث الشائعات حول امكان وقوع اغتيالات للضغط على شخصيات سياسية فيما السؤال الدائم عن مصدر المعلومات التي تبلغ الاجهزة الامنية وتظل مجهلة الفاعل.