اجتماع غريب

إستغربت مصادر قيام وزير الزراعة عباس مرتضى بصفته وزيراً للثقافة بعقد اجتماع للجنة المكتبات الوطنية أول من أمس الأربعاء في غياب رئيس اللجنة مدير عام وزارة الثقافة علي الصمد. وقالت ان الاجتماع انتهى الى توزيع مخصصات مالية للمكتبات الوطنية في مرحلة تصريف الاعمال.