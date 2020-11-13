توقيفات... بسبب ألفا وتاتش

أفيد أنّ جهازاً أمنياً أوقف منذ يومين مهندساً يعمل في شركة «ألفا» مع موظفين من شركة متعهدة صيانة المحطات، بسبب اقدامهم على تركيب معدات انترنت على شبكة محطة «تاتش» في بلدة يونين، ثم تركوا رهن التحقيق.