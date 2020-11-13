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لبنان
اغراءات المصارف
Lebanon 24
13-11-2020
|
04:44
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عُلم ان مصارف عدة عادت إلى إغراء زبائنها من خلال تدابير خارجة عن تعاميم مصرف لبنان، وذلك للحصول على «كاش ليرة» مقابل شيكات دولارية بنسبة معينة.
المصدر:
نداء الوطن
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