لبنان

استحقاق دولي مرتبط بلبنان بحكم الملغى!

Lebanon 24
13-11-2020 | 06:23
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استحقاق دولي مرتبط بلبنان بحكم الملغى اذا لم تتشكل الحكومة خلال أيام، بحسب أسرار "الأنباء". 


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الجميّل: قلنا لماكرون اننا لا نتأمل أن تكون هذه "البوطة" قادرة على القيام باللازم لانقاذ لبنان لانهم لا يعرفون طريقة اخرى وللاسف نرى اليوم ان بوجود هذه المنظومة صعب جدا على اي مبادرة ان تنجح لان اي اصلاح هو ضد مصلحة هذه الجماعة
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